Genova, scoperto traffico di oppioidi verso gli Usa

Sono 140 le pillole di ossicodone crloridrato, farmaco salvavita trasformato in droga, sequestrate dai finanzieri a seguito di una mirata analisi di rischio sul traffico internazionale delle merci.

Dai controlli effettuati con le banche dati in uso al corpo il mittente è risultato essere un soggetto inesistente, così i militari hanno provveduto ad effettuare un controllo approfondito sulla confezione giocattolo e sul fondo della scatola, nascosti dietro i vari componenti del gioco, sono stati rinvenuti 10 blister dell'oppioide.

L'ossicodone è un farmaco salvavita, utilizzato principalmente per il trattamento del dolore in pazienti oncologici, che in qualità di oppioide risulta essere una delle sostanze stupefacenti più abusate, trasformandolo da farmaco salvavita a sostanza molto pericolosa.

Gli effetti collaterali per chi ne abusa sono la capacità di indurre euforia, rilassamento e un temporaneo senso di benessere, con la diretta conseguenza che l'utilizzo di tale farmaco possa generare dipendenza.

In Italia è massima l'attenzione delle fiamme gialle su tale sostanza in quanto, per specifiche patologie, può essere ottenuta gratuitamente dietro presentazione di apposita ricetta medica, di contro il potenziale guadagno dalla vendita è altissimo. Negli Usa il valore di una sola pillola ammonta a circa 100 dollari.