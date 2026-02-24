Nervi, sabato proteste contro carenze servizio pubblico e effetti ZTL

Cittadini di Nervi in fermento a seguito di diverse carenze relative al servizio di trasporto pubblico locale. Sabato mattina è prevista una mobilitazione in piazza Pittaluga dalle ore 10 alle 12 per protestare contro gli effetti delle ZTL, in particolare i tempi di percorrenza.

Tra le principali richieste all'amministrazione comunale, la possibilità di consentire alla linea 15 di transitare attraverso la ZTL in modo da consentire l'uscita dal centro direzione ponente; il ripristino del doppio senso di marcia nel primo tratto di via Oberdan, che permetterebbe a veicoli privati e bus provenienti dalla ZTL l'uscita dal centro verso ponente in maniera più rapida ed efficace; i capolinea del bus fissati nel centro di Nervi e a Brignole; valutare la possibilità di sostituire il bus 15 con il 515 sulla base del flusso degli utenti, avendo i veicoli una capienza differente, al fine di eliminare il capolinea a Quinto che risulta un inutile appesantimento del sistema.

L'iniziativa è promossa dal "Circolo Nuova Ecologia" e dal comitato "Nervi contro il degrado".

