Liguria, il 24 aprile riapre la galleria Madonna della Guardia sotto il valico di Velva

"Abbiamo chiesto per quanto riguarda la galleria della Madonna della Guardia, nel passo della Velva, di riunire tutte le autonomie locali perché d'estate l'orario previsto per la chiusura della galleria - dalle 22 alle 6 - è incompatibile con tutte le feste, sagre e manifestazioni che consentono di tener viva la val Petronio nel periodo estivo".

Lo ha detto il consigliere regionale di Azione Pippo Rossetti, che ha presentato un'interrogazione in aula per il coordinamento dei lavori nella galleria Madonna della Guardia, nell'abitato di Velva. Ad oggi è prevista la chiusura totale fino al 24 aprile e l'apertura nelle sole ore diurne dal 25 aprile al 15 gennaio 2025.

"Abbiamo sostenuto che il 15 gennaio, data prevista per la fine lavori, può slittare perché nel periodo invernale diminuisce il passaggio di turisti. L'assessore ha dato una disponibilità di massima. La galleria non era in sicurezza: dobbiamo armonizzare i cantieri di Anas con l'economia del territorio".

La risposta dell'assessore regionale alle infrastrutture, Giacomo Giampedrone: "Aperto il tavolo per capire dal 24 aprile in poi come proseguire, per un'apertura diurna e una chiusura notturna dalle 22 fino alle 6 del mattino, fino alla fine dei lavori stimati per il 15 di gennaio. Dal 2 aprile fino alla prima settimana di maggio sarà percorribile sia di giorno che di notte per in concomitanza dello smontaggio di alcuni cantieri autostradali per i ponti. Ci sono richieste di sospensione dei lavori nel periodo estivo e li valuteremo oggi".