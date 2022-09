Liguria, il 14 settembre la scuola riparte con l'incognita delle cattedre scoperte

Il 14 settembre ripartono le scuole in Liguria ma la carenza di insegnanti resta l'emergenza numero uno. Tante le cattedre scoperte che rischiano di creare non poche difficoltà in un anno che sarà o dovrebbe essere di ripartenza, con gli alunni finalmente tutti in presenza e senza le mascherine.

A preoccupare è anche l'esercito di precari, che proprio nel mondo della scuola trova le schiere più folte: 3600 supplenti, il 20 % dell'organico complessivo del corpo insegnante in regione, 1600 solo a Genova.

Situazione critica anche per segretari amministrativi e collaboratori scolastici: anche in questo caso ci sono carenze di personale per circa 400 posti.

“Verificate le disponibilità dei docenti nominati per le supplenze le graduatorie saranno riaperte – dice Monica Francesca Capra, segretaria generale della Cisl Scuola – L'ufficio scolastico ligure, a differenza di altri, è stato nei tempi, tant'è che ci sarà la possibilità per una seconda pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze entro l'avvio dell'attività didattica del 14 settembre".

"Con 23 mila candidati nelle graduatorie provinciali speriamo risolvere problema, ma dipende anche dalle classi di concorso. Ciò che non va – chiude Monica Capra – è il fatto che non sia andato a buon fine la stabilizzazione del personale di sostegno, principalmente per mancanza di titoli".