Liguria, i dem Natale e Piccardo sulla sanità: "Otto anni di malgoverno, Toti certifica il suo fallimento"

Il Pd va all'attacco di Toti e del governo regionale sul tema della sanità. L'accusa parte dal segretario regionale dem Davide Natale e da Katia Piccardo responsabile sanità segreteria regionale PD: "In una riunione con i dirigenti delle Asl e degli ospedali Toti ha dato quattro notizie, tutte importanti. La prima, che saranno aumentate le tasse per i cittadini liguri per ripianare il debito di 150 milioni della sanità ligure, dicendo, tra lo stupore generale, però che non è colpa sua, ma dei direttori delle Asl e degli ospedali. La seconda, che i Pronto soccorso sono disorganizzati e al limite della funzionalità. Ovviamente anche in questo caso, la responsabilità è degli operatori e dei dirigenti e non del fatto che questa Giunta regionale ha drammaticamente depotenziato la sanità territoriale e di conseguenza i cittadini, anche per patologie non gravi, ricorrono al Pronto soccorso perché non hanno alternative per curarsi. La terza, riguarda le liste d’attesa, finalmente anche Toti ha capito che è una situazione ‘disperata’. Lo ripetiamo da anni che le iniziative assunte dalla giunta erano inefficaci ma ogni volta ci siamo sentiti rispondere che tutto va bene, e come tutti i liguri sapevamo che non era così. Quarta notizia è che il 50 per cento delle apparecchiature acquistate con i fondi del Pnrr giacciono nei magazzini.

Questa giunta ha fallito e a certificarlo è lo stesso Toti e la responsabilità è solo sua e della sua giunta. Non si può scaricare sui direttori generali ogni responsabilità, visto che non sono mai stati messi nelle condizioni di operare al meglio. E ora con fare da ‘bullo’ minaccia la chiusura delle Asl".