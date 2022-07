Liguria, i campioni d'accqua di Goletta verde: 5 su 22 oltre i limiti di legge

di Christian Torri

Grammatico (Legambiente): "Fondamentale intervenire sulle infrastrutture della depurazione"

Sono risultati 4 i punti Fortemente inquinati secondo le analisi di Goletta Verde: foce torrente San Romolo a Sanremo, foce sbocco canale lungomare Diaz 161 a Ceriale, foce del torrente Nervi a Genova, foce Rio San Siro a Santa Margherita Ligure; un punto inquinato alla foce del fiume Roja a

Ventimiglia, per un totale di 5 punti inquinati, tutti campionati in prossimità di foci. I restanti 17 punti monitorati sono risultati entro i limiti di legge

Il presidente Legambiente Liguria Santo Grammatico: "Negli ultimi anni, in Liguria, c'è stato un miglioramento della qualità dell'acqua, ad esempio, sui 23 campionamenti fatti nel 2000 nove sono risultati inquinati. Quest'anno sono 5 su 22 i punti inquinati della nostra Regione, in particolare le foci dei torrenti, dei rii e dei fiumi. Noi continiuamo con i nostri monitoraggi perchè crediamo che intervenire sulle infrastrutture della depurazione sia fondamentale in una regione che è votata a un turismo marino molto importante."