Liguria, formazione: approvati sette nuovi corsi Its

Sono stati ufficialmente approvati da Regione Liguria tutti i progetti presentati dalle Its Academy per la programmazione 2024. In totale i corsi che verranno finanziati saranno sette per il costo complessivo di circa 2,4 milioni di euro a valere sul Fondo sociale europeo 2021-2027. Tutte le candidature pervenute hanno ampiamente raggiunto e superato la soglia minima di idoneità per ciò che concerne la valutazione del merito.

"Questo importante provvedimento, unito agli interventi già in essere previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e attivati e realizzati con i fondi stanziati dal ministero dell'Istruzione e del Merito, permetterà di arricchire ulteriormente l'offerta di istruzione tecnologica superiore in Liguria - spiega l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola (nella foto) -. In questo modo offriremo ulteriori opportunità agli studenti, l'obiettivo è quello di coinvolgerne almeno 180, che hanno appena concluso la scuola secondaria di secondo grado e devono scegliere come proseguire nel proprio percorso formativo. Sottolineo, ancora una volta, come il 90% di chi termina un corso Its in Liguria trovi lavoro entro sei mesi. Un risultato straordinario frutto della sinergia con le aziende e soprattutto di un ascolto costante del territorio e delle esigenze espresse".

All'Its Academy efficienza energetica di Savona andranno 607mila euro per due corsi dedicati all'efficientamento energetico nelle applicazioni industriali e nella domotica, uno di questi si svolgerà in sede distaccata a Genova. 300mila euro saranno erogati all'Its academy accademia ligure agroalimentare di Imperia per un corso rivolto alla formazione del tecnico responsabile delle produzioni e delle trasformazioni nella filiera florovivaistica.

All'Its Academy Accademia della Marina Mercantile di Arenzano andranno 780mila euro per due corsi dedicati alla conduzione del mezzo navale e al percorso formativo per diventare ufficiale di coperta. Infine, l'Its Academy Nuove tecnologie per il made in Italy della Spezia avrà 672mila euro per un corso dedicato alla conduzione e gestione dei mezzi ferroviari e uno agli spedizionieri.