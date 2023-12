Liguria, due giorni di incontri al Focus 2023 di Londra per promuovere la regione

La Liguria torna a Londra per incontrare il mondo dei produttori e dei location manager, presentare i servizi e i luoghi più attraenti per il settore dell’audiovisivo, parlare dei progetti futuri per il 2024 e il 2025 e spiegare tutte le ragioni per cui il nostro territorio può essere il luogo perfetto per girare film, serie TV e prodotti audiovisivi in genere.

Due giorni ricchi di interessanti incontri e networking per la nostra regione che, insieme alla Genova Liguria Film Commission, è presente con uno stand presso il padiglione collettivo di ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane al FOCUS-The Meeting Place for the International Production.

In corso ancora per oggi a Londra, FOCUS è un evento internazionale rivolto ai professionisti del settore audiovisivo e dedicato alla promozione dei territori come set cinematografici, agli incentivi e ai servizi per il cinema. La manifestazione si svolge annualmente a Londra e vede la partecipazione di Film Commission, rappresentanti di fondi per l’audiovisivo e fornitori di servizi per la produzione, produttori e location manager provenienti da oltre 100 Paesi del mondo.

Questa mattina, inoltre, la regione ha preso parte al panel “Italy, Your First-Class Filming Destination” dedicato alle potenzialità del settore audiovisivo italiano con una panoramica specifica sulle location.

Insieme all’ Italian Film Commissions si sono presentate al pubblico londinese le Film Commission di Genova e Liguria, Roma e Lazio, Fondazione Sardegna, Veneto e Trentino.

“La presenza della Liguria agli eventi internazionali rivolti ai professionisti del settore consente di avvicinare sempre di più la nostra regione al mondo dei produttori e dei location manager, consentendoci di presentare i servizi e i luoghi più attraenti del territorio per il comparto dell’audiovisivo - spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Le tantissime produzioni che hanno scelto negli ultimi due anni la nostra regione come location per set cinematografici ci stanno quindi consentendo di far conoscere la nostra bellissima regione in tutto il mondo ed è importante ricordare che per la Liguria cinema significa soprattutto turismo, promozione culturale e indotto economico”.

FOCUS - The Meeting Place for the International Production di Londra si conferma un Importante palcoscenico per il nostro territorio che, attraverso incontri B2B e presentazioni davanti ai principali stakeholder inglesi ed internazionali, si pone come partner affidabile ed efficace per progetti audiovisivi di coproduzioni sempre più importanti – spiega Cristina Bolla, Presidente di Genova Liguria Film Commission -. L’interesse nei confronti della Liguria da parte delle produzioni di tutto il mondo è frutto di un grande lavoro di squadra tra Regione Liguria e Film Commission, che si presentano insieme nei mercati più importanti facendo comprendere quanto il territorio sia pronto e attrattivo per ogni genere di prodotto audiovisivo”.