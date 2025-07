Liguria: dopo la domenica di pioggia, un lunedì con l'ipotesi mareggiate

Come previsto, la Liguria ha vissuto una domenica sotto la pioggia e la settimana sembra destinata ad aprirsi con le mareggiate. Alle 8 del mattino è scattata l’allerta gialla per temporali nelle zone centrali e di levante della regione (zone B, C, E). Nella zona D, corrispondente ai versanti padani di ponente, l’allerta si è articolata dalle 17 a mezzanotte. ARPAL ha confermato l’allerta gialla per temporali su gran parte della Liguria, con un’estensione dell’allerta fino alle 5 di lunedì 7 luglio per le zone di Levante (C ed E). Nelle zone centrali e nei versanti padani di Ponente (zone B e D), invece, e per la zona D, la chiusura allarme coincide con la mezzanotte.

Nelle prime ore del mattino, la struttura temporalesca più intensa si è sviluppata sul mare di fronte a Sestri Levante. Sulla terraferma, la pioggia ha raggiunto una massima intensità oraria "moderata", con un picco registrato di 18.2 mm. Altri rovesci sono stati segnalati in corrispondenza di Genova e del suo immediato entroterra. Un secondo peggioramento nel tardo pomeriggio. Anche a Genova si sono registrati subitanei scrosci di pioggia battente, intensificatisi in serata.

Lunedì sarà caratterizzato da una mareggiata che contribuirà a un rimescolamento delle acque marine, portando un abbassamento delle temperature superficiali. Seguirà anche un calo termico che dovrebbe attenuare il disagio causato dalla forte ondata di caldo dei giorni scorsi. Confermata anche la mareggiata lungo tutte le coste liguri e un significativo calo delle temperature. Per la serata è previsto il passaggio di un secondo sistema frontale, i cui effetti saranno analizzati con maggior precisione negli aggiornamenti di lunedì mattina. Nella serata di lunedì è inoltre previsto un secondo impulso perturbato, i cui effetti saranno valutati nei prossimi aggiornamenti.

Intanto, l’Italia è divisa in due: da un lato il Nord alle prese con le prime violente piogge, dall’altro il Centro-Sud ancora soffocato dal caldo estremo, con 15 città da bollino rosso. La perturbazione atlantica, che ha già causato danni significativi in Lombardia, ha costretto i vigili del fuoco a numerosi interventi per allagamenti, automobilisti bloccati e voli dirottati.

