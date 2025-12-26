Liguria, dopo il maltempo ecco il sole: windsurf a Genova, cimenti a Riva Trigoso e Alassio

GENOVA - Dopo il maltempo dei giorni scorsi e l'allerta neve a Ponente, nel giorno di Santo Stefano sulla Liguria è tornato a splendere il sole quasi ovunque. Le temperature sono rimaste piuttosto rigide ma nelle ore centrali della giornata, grazie al tepore dei raggi solari, si è respirato un bel clima. A Genova, in virtù del forte vento, alcuni sportivi hanno utilizzato la mattinata per praticare wind surf al largo della costa di Sturla, come documentano queste immagini.

Sulla Riviera di Levante grande successo del cimento invernale del Bagnun di Riva Trigoso che stamane ha visto 276 persone tuffarsi nonostante il freddo con temperatura esterna di 10 gradi e con un mare a 16 gradi. Il numero di partecipanti fa sì che il tuffo fuori stagione di Riva Trigoso diventi con il cimento di Alassio un punto di riferimento per il messaggio di una "Liguria balneare tutto l'anno". Premi per il più anziano nuotatore, 82 anni, e per i più giovani, tre bambine di 8 anni.

Targa speciale degli operatori turistici al partecipante proveniente da più lontano, un nuotatore proveniente da Goteborg. Il gruppo più numeroso era formato dai donatori dell' Avis di Sestri Levante.

