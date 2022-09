Liguria, cresce la raccolta differenziata di carta e cartone

Nel 2021 in Liguria la raccolta differenziata di carta e cartone continua a crescere. Nonostante le persistenti difficoltà dovute alle ultime fasi della pandemia da Covid-19, la regione supera gli ottimi risultati del 2020, che la vedevano già in pole position fra le regioni italiane più virtuose e registra un incremento del 2,8%, per una raccolta complessiva di oltre 97.000 tonnellate. È quanto rileva il 27° Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia curato da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica.

“Anche nel 2021 la Liguria ha dato prova di una grande attenzione per l’ambiente” dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco “Ogni cittadino ligure durante l’anno ha differenziato in media 64 kg di carta e cartone, un ottimo risultato superiore anche alla media nazionale (60,8 kg/ab-anno). Resta migliorabile il livello di intercettazione della frazione cellulosica sul totale dei rifiuti prodotti, fermo al 12,3%, ma seguendo questa tendenza positiva ci potremo sicuramente aspettare ampi progressi.”

Nel 2021 in Liguria Comieco ha gestito direttamente 68.304 tonnellate di carta e cartone, pari al 70,4% della raccolta totale. Ai 224 comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per oltre 6 milioni di euro.

La raccolta per provincia

Analizzando i dati nel dettaglio si evidenzia come tutte le province registrino il segno positivo sia per i volumi di raccolta, sia per la media pro-capite, ovunque superiore a quella nazionale. La Spezia è la provincia che segna i risultati migliori sia per incremento di volumi (+1.085 t), sia per raccolta pro-capite.

Provincia di Genova: raccolte oltre 50.000 tonnellate di carta e cartone con un pro-capite di 61,5 kg/ab-anno;

Provincia di Imperia: Più di 13.000 tonnellate raccolte e 64,2 kg la media di raccolta di ciascun cittadino;

Provincia di La Spezia: Oltre 15.000 tonnellate raccolte con un pro-capite di 70,3 kg/ab-anno, il più alto della regione;

Provincia di Savona: raccolte più di 18.000 tonnellate di carta e cartone, media pro-capite di 68 kg/ab-anno.



Quantità e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone in Italia

A livello nazionale, nel 2021 la raccolta differenziata di carta e cartone delinea una situazione caratterizzata da un andamento ovunque positivo. Oltre 3,6 milioni di tonnellate di materiale cellulosico sono stati differenziati complessivamente in tutto il Paese, in crescita di oltre 110.000 tonnellate (+3,2%) rispetto al 2020. La media pro-capite del Paese supera per la prima volta i 60 kg/ab. Dal Rapporto Comieco risulta come l’Italia per il secondo anno consecutivo abbia raggiunto l’obiettivo UE 2030 per il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici fissato all’85%, traguardo tagliato già l’anno precedente con 10 anni di anticipo.