Liguria, cooperative di comunità, Pd: "Promosso strumento per creare occupazione e servizi"

“Grazie al Partito Democratico la Regione Liguria formalizzerà l’avvio di un tavolo istituzionale di lavoro sul sostegno alle cooperative di comunità. È stato approvato dal consiglio regionale un ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare del PD che chiede la formalizzazione di una sede di confronto costante sul tema dei sostegni necessari per favorire lo sviluppo di cooperative di comunità”, dichiarano il segretario del PD Liguria Davide Natale e il responsabile regionale Pd economia e industria Matteo Bianchi.

“Il potenziale di sviluppo che le cooperative di comunità possono generare è particolarmente significativo in una regione come la nostra, per le nostre aree interne, ma anche per i borghi costieri e le periferie urbane, sia per creare occupazione che per garantire servizi e qualità della vita ai residenti”, proseguono Natale e Bianchi.

Le cooperative di comunità sono società cooperative che hanno per scopo di rafforzare il tessuto sociale ed economico delle comunità interessate accrescendo le occasioni di lavoro e nuove opportunità di reddito e, in particolare, producendo e gestendo beni e servizi per garantire i diritti dei cittadini e venire incontro ai loro bisogni. Per realizzare l’obiettivo, le cooperative valorizzano le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni culturali, ambientali e comuni presenti nella comunità.

“Nel 2015 fu sempre il Partito Democratico a presentare la proposta di legge regionale, poi approvata, per azioni a sostegno delle cooperative di comunità. A distanza di 9 anni, pur in assenza di risorse stanziate nel corso del tempo, la società ligure ha risposto positivamente, con fermento e spirito innovativo. Questo è il momento per convocare attorno a un tavolo i protagonisti di queste esperienze, le associazioni di categoria e individuare assieme a loro gli strumenti, a partire dai bandi FILSE, che la Regione Liguria può mettere a disposizione dei territori, specie quelli marginali, per trovare nelle cooperative di comunità forme di sostegno all’occupazione, allo sviluppo, all’inclusione sociale. Siamo soddisfatti della nascita di questo tavolo e vigileremo affinché venga convocato al più presto e operi in maniera produttiva”, concludono Natale e Bianchi.