Liguria, controlli straordinari durante le festività pasquali: aggressioni, denunce e arresti

I carabinieri hanno denunciato un uomo di 36 anni, di origine rumena, accusato di aver aggredito una donna mentre rientrava a casa nel quartiere di Sampierdarena. La vittima è stata presa alle spalle e, sotto la minaccia di un coltello, costretta a consegnare borsa e cellulare.

L’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli straordinari intensificati dal comando provinciale durante le festività pasquali. Sono stati impiegati oltre 500 carabinieri, controllati 144 veicoli e identificate più di 200 persone. Il bilancio complessivo è di sette denunce e due arresti.

Nel dettaglio, i militari di San Teodoro e Scali hanno denunciato per truffa due uomini di 25 e 40 anni, di origine senegalese. I due si sono finti impiegati di un’autoscuola del basso Piemonte, riuscendo a farsi consegnare 2.000 euro da un connazionale per una falsa pratica di patente.

I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno denunciato due persone di 30 e 20 anni per guida in stato di ebbrezza. A Pieve Ligure, invece, un uomo di 60 anni è stato denunciato per aver minacciato di morte un coetaneo durante una lite legata alla viabilità, brandendo un manganello estensibile.

A Sestri Levante è stato denunciato un giovane di 20 anni per aver minacciato i passanti con un coltello. Nel quartiere di Castelletto, i militari hanno arrestato un uomo di 55 anni che, durante un controllo stradale, ha puntato un coltello contro i carabinieri.

Infine, a Casarza Ligure, è stato arrestato un uomo di 31 anni, di origine marocchina, per spaccio di droga. Gli investigatori hanno scoperto che aveva allestito un accampamento nei boschi di Verici, utilizzato come base per l’attività di spaccio. Sono stati sequestrati un panetto di hashish, dosi di cocaina già confezionate e 1.340 euro in contanti.

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