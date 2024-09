Liguria: controesodo, domenica da bollino rosso per il traffico, a Genova in porto 27 navi tra partenze e arrivi

La prima domenica di settembre si preannuncia complicata sotto il profilo viabilistico per Genova e la Liguria, a causa del consistente afflusso e deflusso di turisti, compresi quelli da e per le isole. E' stato emanato il bollino rosso sulla rete autostradale regionale: sulla A7 dalle 7 alle 19 in direzione Milano, mentre in direzione Genova il bollino è giallo e solo fino alle 13. Rosso anche sulla A10 tra Genova e Savona nella fascia 7-19, giallo nella direzione contraria e nella stessa fascia oraria. Sulla A12 bollino rosso dalle 7 alle 19 da Sestri Levante a Genova, giallo sempre dalle 7 alle 19 verso La Spezia. Sulla A26 Genova-Gravellona Toce bollino rosso dalle 7 alle 19 tra Voltri e Ovada in direzione nord, giallo nella direzione mare.

Intenso anche il traffico portuale nel capoluogo. In questa domenica sono infatti 13 i traghetti passeggeri in arrivo e 12 quelli in partenza, dalle 6,30 alla mezzanotte, mentre sono 2 le navi da crociera di Msc con 2500 croceristi in transito. L'alto volume di traffico al terminal traghetti di San Benigno è destinato a determinare problemi in tutto il nodo di Genova Sampierdarena, alla barriera autostradale di Genova Ovest e in tutta l'area portuale.