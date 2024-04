Liguria, contributo affitti, Stagnaro (Azione): "Governo rifinanzi misura sociale necessaria"

Giovanni Stagnaro (nella foto), segretario provinciale genovese di Azione e sindaco di Casarza Ligure, solleva il problema del contributo governativo per il bando affitti e le morosità incolpevoli. "Sono due anni, 2023 e al momento 2024, che il Governo non finanzia i capitoli inerenti il contributo per il bando affitti e per le morosità incolpevoli. Sul bilancio statale - sostiene Stagnaro - è sempre stata una cifra assolutamente sostenibile, ad esempio nel 2022 di 330 milioni di euro per tutta l'Italia. Di questi quasi 11 milioni sono stati destinati per la Liguria: attraverso queste risorse si è potuto aiutare concretamente oltre 10 mila famiglie, suddivise tra i 138 Comuni che ne hanno fatto richiesta".

"Ad oggi, vista l’ultima Finanziaria, parrebbe che tale assegnazione - prosegue il leader provinciale di Azione -non sia contemplata neppure per l’anno in corso: se così fosse, il fondo non verrebbe finanziato in un momento in cui il disagio delle famiglie in difficoltà raggiunge livelli critici senza precedenti. Questo indispensabile aiuto economico ha infatti permesso ai Comuni come il nostro di favorire l’accesso agevolato alle abitazioni in locazione sul mercato privato nei casi di famiglie in condizione economica precaria".

"Chiedo a Regione Liguria e al Governo - conclude - di attivarsi urgentemente per ripristinare questa fondamentale misura a sostegno delle fasce più deboli delle nostre Comunità. Lo proporro' anche alla conferenza dei sindaci del distretto e a quella comprensoriale del Tigullio"