Liguria, consiglio regionale, manca numero legale, opposizioni: "Scarso rispetto per le istituzioni, centrodestra allo sbando"

Bagarre in consiglio regionale dopo che la seduta odierna è stata rinviata di due ore per i funerali di Franco Rocca, storico sindaco di Zoagli e a lungo consigliere regionale. La minoranza ha chiesto un'ora di sospensione per la mancanza dei consiglieri di maggioranza.

"La maggioranza è allo sbando: hanno rinviato il consiglio di due ore e poi non sono stati in grado di garantire la presenza per un provvedimento della giunta sul commercio - ha detto il capogruppo del Pd Luca Garibaldi -. Già il consiglio viene utilizzato per obliterare e proposte di legge e delibere della giunta. Ma che non riescano a garantire la presenza dei consiglieri significa avere scarso rispetto per le istituzioni".

"Questo fa il paio con quello che noi capogruppo osserviamo ossia che non abbiamo mai risposte dalla giunta su provvedimenti - ha aggiunto Gianni Pastorino (Linea condivisa) -. Non c'è una discussione sana e dopo le due ore e mezze richieste per la partecipazione al funerale il consiglio non riesce a partire con i numeri della maggioranza".ù

"Chiediamo di lavorare le ore previste, ci sono documenti importanti da votare". Così Pippo Rossetti, consigliere regionale di Azione. "Non viene consentito al Consiglio - sostiene - di lavorare per le ore pattuite". Fabio Tosi (M5S) sottolinea la "Mancanza di rispetto per le istituzioni e della maggioranza verso l'assessore Piana, inoltre c'è la mancanza di autorità del presidente del consiglio. Il centrodestra si fa vedere compatto alle inaugurazioni ma è spaccato nelle sedi istituzionali, i consiglieri non garantiscono maggioranza alla giunta".