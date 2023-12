Liguria, confermati per due anni i direttori di Asl 3, Asl 4 e Asl5. Orlando diventa dg della Asl 2

La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità Angelo Gratarola, ha prorogato per due anni gli incarichi da Direttore generale per Luigi Carlo Bottaro in Asl 3, per Paolo Petralia in Asl 4 e per Paolo Cavagnaro in Asl 5. Nella stessa Giunta, all’attuale Commissario di Asl 2 Michele Orlando è stato conferito per tre anni l’incarico di Direttore Generale della stessa Asl.

Questi provvedimenti avranno validità a partire dal 1° gennaio 2024.





“Ci aspettano due anni impegnativi nei quali a livello di amministrazione regionale – dichiarano il presidente Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola - porteremo avanti uno sforzo economico importante per l’abbattimento delle liste d’attesa. Contestualmente si stanno sviluppando tutte le attività propedeutiche all’attuazione del Pnrr con ospedali di comunità, case di comunità e centrali operative territoriali. Compito dei Direttori Generali sarà dunque armonizzare queste progettualità e condurle al loro compimento: le conferme in Asl 3, Asl 4 e Asl 5 si muovono in questa direzione. La stessa logica ha animato il provvedimento che in Asl 2 promuove a Direttore Generale l’attuale Commissario Michele Orlando. A tutti loro va l’augurio di un proficuo lavoro”.