Liguria, Claudio Scajola: "Toti si ricandidi. Mi piace l'idea della federazione civica"

Le elezioni regionali sono ancora lontane: in Liguria si voterà nel 2025. Ma sono già in atto le grandi manovre per le candidature e Toti ha aperto alla sua possibilità di un terzo mandato. Idea che non dispiace al sindaco di Imperia Claudio Scajola, che spiega come non veda "alternative a un terzo mandati di Toti". Poi la punzecchiatura al centrodestra: "Se ci sono altri candidati, battano un colpo e li valuteremo" dice l'ex ministro, sottolineando come sia "positiva l'idea di una lista con esponenti civici delle quattro province" perché "i partiti sono tutti in crisi, senza classe dirigente".

E a dimostrarlo, secondo Scajola, c'è il fatto che i sindaci espressione di centrodestra sono civici o di forze minoritarie: "Gli esempi sono tanti - evidenzia - da me a Imperia, a Genova, alla Spezia, per finire con Chiavari, Sanremo e Sestri Levante".





A livello nazionale Scajola spera di vedere un "rassemblement che metta insieme cattolici, laici, moderati, garantisti, europeisti, atlantisti".