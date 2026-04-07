Liguria, Case di Comunità, fine settimana di visite gratuite: appuntamento il 18 e 19 aprile

Un fine settimana dedicato alla salute e alla prevenzione arriva in Liguria: sabato 18 e domenica 19 aprile tutte le Case della Comunità, insieme ai medici di medicina generale presenti nei fine settimana, offriranno visite e prestazioni sanitarie gratuite ad accesso diretto. L’iniziativa punta a rafforzare il legame tra cittadini e servizi sanitari locali, favorendo la conoscenza di queste strutture sempre più centrali nel Servizio sanitario regionale.

I cittadini potranno usufruire di consulenze mediche, controlli e prestazioni gratuite, oltre a ricevere informazioni sui servizi disponibili. Le Case hub saranno aperte sabato e domenica dalle 8 alle 20, mentre le spoke osserveranno orari diversi: sabato 18 aprile dalle 8 alle 20 e domenica 19 aprile dalle 8 alle 13.

“Le Case della Comunità rappresentano il cuore del cambiamento della sanità territoriale – sottolineano il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e l’assessore alla Sanità, Massimo Nicolò –. Offrire un fine settimana di visite gratuite serve a far conoscere queste strutture distribuite su tutto il territorio, promuovendo informazione, prevenzione e accesso ai servizi pubblici”.

Secondo Marco Damonte Prioli, direttore generale di ATS Liguria, durante i tre giorni di Pasqua le Case della Comunità hanno registrato circa 1.200 accessi in tutta la regione, confermando il loro ruolo di presidio sanitario fondamentale. “Iniziative come il week-end straordinario – spiega Damonte Prioli – non solo offrono opportunità immediate di prevenzione e cura, ma aiutano anche a consolidare l’uso quotidiano di queste strutture da parte dei cittadini”.

A precedere l’apertura straordinaria, giovedì 16 aprile, le principali piazze delle province liguri ospiteranno momenti informativi e un camper itinerante che coinvolgerà i cittadini, sensibilizzandoli sull’importanza di conoscere e utilizzare i servizi offerti dalle Case della Comunità.

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