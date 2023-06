Liguria, caos in consiglio regionale: seduta sospesa dopo 10 minuti

Atmosfera ancora accesa in consiglio regionale, dove alle 11.30, dopo un lungo ufficio di presidenza, il presidente dell'assemblea Medusei ha richiamato i consiglieri a entrare in aula suonando più volte la campanella.

I banchi dell'opposizione e quelli della giunta erano abbastanza gremiti, mente quelli dell'opposizione sono rimasti vuoti: nessun rappresentante della minoranza è entrato in aula. Al momento dalle opposizioni fanno sapere che c'è indecisione sull'ipotesi di entrare in aula per la seduta.

La scorsa settimana l'uscita di alcuni consiglieri di minoranza durante il minuto di silenzio per ricordare Silvio Berlusconi aveva creato la protesta della giunta, che aveva abbandonato a sua volta l'aula portando all'interruzione dei lavori del consiglio.

Dai banchi della maggioranza si ironizza: "Lo sanno anche oggi non sono previsti minuti di silenzio?".

AGGIORNAMENTO ORE 11.45

Entrano alcuni consiglieri di opposizione: Sansa, Ioculano, Arboscello e Garibaldi. Poi alla spicciolata degli altri. La seduta si apre adesso.

Arriva anche il presidente della Regione Giovanni Toti.

AGGIORNAMENTO ORE 11.50

Garibaldi (Pd) chiede al presidente del consiglio regionale di censurare il comportamento della giunta della scorsa settimana, definendolo un colpo alle minoranze e un precedente gravissimo. Il capogruppo dem legge una nota: "Impedito il sindacato ispettivo previsto nella scorsa seduta. La giunta ha abbandonato l'aula, invitando la maggioranza a fare lo stesso. Abbiamo chiesto di rientrare, ma non è stato fatto. È stato fatto qualcosa di irrispettoso, senza precedenti: un modo per protestare contro il legittimo diritto d'opinione di alcuni consiglieri di minoranza". Garibaldi spiega che i diritti delle opposizioni sono stati lesi: "Violazione delle nostre prerogative, non si può decidere quando e come spegnere il consiglio regionale. Lei, Medusei, deve censurare quel comportamento perché siamo di fronte a una ferita democratica"

AGGIORNAMENTO ORE 11.58

Medusei dà la parola a Vaccarezza (Lista Toti) per rispondere alla nota di Garibaldi (Pd). Dai banchi dem scoppia la polemica. Rossetti (Pd): "Ai sensi di quale articolo lo fa?".

Il presidente del consiglio regionale spiega che non aprirà dibattito dopo due ore e mezza di ufficio di presidenza integrata. Vaccarezza rinuncia all'intervento, dai banchi di opposizione lamentele perché Medusei dà il via ai lavori come da ordine del giorno.

Seduta sospesa.