Liguria, Berrino: “Impossibile il controllo del super green pass su autobus e treni regionali”

di Antonella Ginocchio

L’assessore regionale ai trasporti a Telenord: “Servono chiarimenti, come ha detto anche il ministro Lamorgese: non si sa a chi spettino i controlli”

L’assessore regionale ai trasporti, Gianni Berrino, in diretta a Telenord è chiaro: “Impossibile, allo stato attuale, effettuare il controllo del super green pass su autobus e treni regionali”. E l’obbligo del maxi certificato verde, che si ottiene solo per vaccinaizone o guarigione dal covid, scatta il 6 dicembre, cioè tra pochi giorni.

"Al momento non è neppure chiaro chi debba fare i controlli: se le aziende di trasporto o le forze dell’ordine”, ha detto Berrino, ribadendo che, comunque sia, il percorso è decisamente ad ostacoli.

“Il numero dei componenti delle Forze dell’ordine è decisamente esiguo, per riuscire ad effettuare questo tipo di controlli – ha detto – e le aziende di trasporto non hanno il personale sufficiente per provvedere: un conto è il controllo del biglietto, un altro quello di un certificato di tipo sanitario”. E ancora; “E poi, anche se le aziende di trasporto decidessero di assumere, con quali soldi potrebbero farlo? E, oltretutto, le assunzioni dovrebbero essere a tempo, visto che la pandemia, come ci auguriamo tutti, prima o poi finirà”.

Insomma, Berrino è un fiume in piena e non nasconde le sue preoccupazioni; “Nei prossimi giorni speriamo di saperne di più, dopo l’incontro di oggi tra il ministro Lamorgese ed i prefetti”.