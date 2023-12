Liguria, balneari: Genova e altri Comuni concedono deroghe per tutto il 2024

Molti comuni della Liguria, tra i quali Genova, nelle ultime settimane hanno concesso deroghe per il rinnovo delle concessioni balneari fino alla fine del 2024 spiegando che si sono visti costretti a farlo per la mancanza delle indicazioni per fare i bandi per le gare.

Oggi è stato il turno del comune di Ceriale che "in maniera speculare ad altre località della riviera savonese, ha prorogato al 31 dicembre 2024 le concessioni dei balneari". Una apposita delibera della giunta comunale ha previsto "lo slittamento di un anno in merito all'applicazione della direttiva Bolkestein riguardante la gestione dei litorali e delle spiagge". "Il provvedimento adottato dall'amministrazione comunale cerialese è il risultato di un confronto avvenuto con altri Comuni costieri e di una consulenza legale per definire l'atto di proroga". Ora l'Ufficio del Demanio avrà il compito di attuare "il rilascio delle concessioni secondo le procedure in essere e in attesa di precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali che possano orientare gli enti locali" spiega l'amministrazione. Il 23 dicembre era stato il Comune di Genova ad approvare le "linee guida per le concessioni balneari" fissando al 30 aprile il termine per presentare progetti di ristrutturazione per l'assegnazione.

"Data l'oggettiva impossibilità di concludere le procedure selettive entro il 31 dicembre" l'opzione adottata dal Comune di Genova è stata di "differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2024, salvo che medio tempore intervenga successiva normativa di contenuto diverso".