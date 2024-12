Liguria, allarme Legambiente: "Nel 2024 un evento meteo estremo ogni 319 km²"

La Liguria si conferma una delle regioni più vulnerabili agli eventi meteo estremi. È quello che si evince leggendo i dati del Bilancio di fine anno dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, realizzato in collaborazione con il Gruppo Unipol. Nel 2024, infatti, la regione ha registrato un numero significativo di eventi meteo estremi, 17 in totale, che la pongono tra le più colpite in Italia. Se guardiamo il dato su base provinciale, la Città Metropolitana di Genova emerge come una delle aree più esposte, occupando il sesto posto per numero assoluto di eventi meteo estremi, con 7 eventi registrati nel Comune di Genova, subito dopo Roma (9 eventi). Ma la situazione risulta ancora più preoccupante quando si considera la densità degli eventi: la Liguria, con un evento ogni 319 km², risulta essere la regione con la più alta frequenza di eventi meteo estremi in Italia.

Genova - Anche all'interno del Comune di Genova, i dati sono allarmanti. Genova occupa il secondo posto per numero assoluto di eventi meteo estremi, con 7 eventi nel 2024, dietro solo a Roma (9 eventi). Quando si considera la frequenza degli eventi per km quadrato, Genova si trova al terzo posto, con un evento ogni 35 km², al pari di Bologna, ma dietro a Bagnacavallo (1 evento ogni 20 km²) e Milano (1 evento ogni 30 km²). Questo evidenzia una crescente vulnerabilità del capoluogo ligure agli impatti del cambiamento climatico, che si manifesta in una frequenza sempre maggiore di fenomeni estremi.

Emergenza - A fronte di questa situazione, le preoccupazioni degli esperti sono molte. Stefano Bigliazzi, presidente regionale di Legambiente, non ha dubbi: la Liguria ha urgente bisogno di interventi significativi per mettere in sicurezza il proprio territorio. "Questi tristi primati dimostrano inequivocabilmente che la Liguria ha un estremo bisogno di grandi interventi di messa in sicurezza del territorio, in tutta la Regione ma con una maggiore criticità nel Comune e nella Città Metropolitana di Genova", afferma Bigliazzi. La situazione è particolarmente critica nelle zone più densamente popolate, dove gli eventi estremi possono avere conseguenze devastanti, non solo in termini di danni materiali ma anche in termini di vittime umane. La Liguria, al quarto posto in Italia per densità di popolazione, è una delle regioni più a rischio. Secondo Legambiente, è fondamentale adottare politiche di prevenzione, che potrebbero ridurre drasticamente i danni economici e sociali.

