Capodanno: trasporti, luce, gas, alimentari e assicurazioni, tutti i rincari all'orizzonte

Nel 2025, l’aumento del 2,5% dei biglietti ferroviari segna l'inizio dell'anno, una misura che la Regione Liguria intende rivedere con Trenitalia. L'assessore regionale ai Trasporti, Marco Scajola, ha infatti annunciato che a gennaio si aprirà un tavolo di discussione con le associazioni dei consumatori, i comitati dei pendolari, Trenitalia e RFI. L’obiettivo è affrontare il tema degli aumenti, in particolare per chi viaggia per motivi di studio e lavoro, chiedendo un “cambio di rotta”. Trenitalia, dal canto suo, si dice disponibile a valutare le richieste, ma nel rispetto degli accordi contrattuali già in essere.

Il 2024 è stato un anno difficile, segnato da sfide economiche globali legate alle tensioni politiche internazionali, ai cambiamenti climatici e alla scarsità di materie prime. Questi fattori hanno influito pesantemente sulla spesa dei cittadini, con aumenti generalizzati in vari settori. Secondo l'analisi dell'Ismea, i rincari maggiori sono stati registrati in:

Carne : i prezzi sono aumentati drasticamente, con un +16% per i bovini e un +6% per i vitelloni, a causa di difficoltà nell'approvvigionamento e della concorrenza estera. Questo ha ridotto il consumo di carne.

: i prezzi sono aumentati drasticamente, con un +16% per i bovini e un +6% per i vitelloni, a causa di difficoltà nell'approvvigionamento e della concorrenza estera. Questo ha ridotto il consumo di carne. Cereali : anche questo settore ha visto aumenti significativi a causa delle difficoltà nelle forniture.

: anche questo settore ha visto aumenti significativi a causa delle difficoltà nelle forniture. Frutta e verdura: sebbene l'incremento sia stato meno marcato rispetto al 2023, i prezzi sono comunque saliti, incidendo su prodotti di consumo quotidiano come patate e zucchine.

L'aumento dei prezzi alimentari ha avuto un impatto considerevole sulla capacità di spesa delle famiglie. Inoltre, le crisi internazionali, come il conflitto in Ucraina, hanno portato a un ulteriore incremento dei costi energetici.

Prospettive per il 2025: nuovi aumenti in vista - Le previsioni per il 2025 non sono rosee, soprattutto per quanto riguarda le tariffe energetiche. Si prevede un incremento delle bollette, con una possibile salita del 18,2% dei costi dell’elettricità nel primo trimestre dell’anno, che potrebbe estendersi anche al mercato libero. Il gas potrebbe vedere un ulteriore aumento, soprattutto a causa della fine degli accordi di trasporto tra Russia e Ucraina, mantenendo così i prezzi su livelli alti, ben oltre quelli precedenti alla guerra. Si stima che, per le famiglie italiane, questo comporterà un incremento annuale della spesa di circa 912 euro. Oltre ai rincari energetici, anche altri settori subiranno aumenti, come quelli legati all’alimentazione, alle assicurazioni, alla scuola e alla ristorazione.

L'aumento delle tariffe energetiche nel 2025 - Nel 2025, le previsioni indicano un aumento delle tariffe energetiche del 30% circa, con un impatto importante per chi ha contratti a prezzo indicizzato. Per una famiglia tipo nel mercato libero, si stima che la spesa annuale per luce e gas aumenterà di 272 euro, passando da 2.569 euro a 2.841 euro (+11%). Questa stima si basa sull'analisi dell'andamento dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica (Pun) e del gas naturale (Psv) negli ultimi 12 mesi, con previsioni di ulteriore crescita nel prossimo anno. In particolare, il Pun (prezzo dell'elettricità) dovrebbe salire del 30%, passando da 0,11 euro/kWh a 0,14 euro/kWh, mentre il Psv (prezzo del gas) crescerà del 28%, da 0,38 euro/smc a 0,48 euro/smc.

