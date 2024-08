Liguria, allarme carceri: Forza Italia promuove iniziativa conoscitiva sulla situazione dei penitenziari

D’intesa con il Partito Radicale, Forza Italia si è resa promotrice dell’iniziativa “Un’estate in carcere”, volta ad accendere i riflettori sulla drammatica situazione delle carceri nel nostro Paese. Il Presidente della Repubblica ha definito le condizioni di vita dei detenuti nei nostri istituti di pena “angosciose” ed “indegne di un paese civile” A suscitare biasimo (recentemente anche da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) sono principalmente il sovraffollamento delle nostre carceri che, in alcuni istituti, ha raggiunto picchi di presenze pari al 200% rispetto alla capienza massima disponibile e le condizioni igienico-sanitarie degradanti in cui versano i detenuti, intollerabili per degli esseri umani.

Scopo dell’iniziativa, promossa dal Segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e dal Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, è quello quello di raccogliere dati ed informazioni per predisporre una sorta di “libro bianco” da consegnare al Ministro della Giustizia.

L’iniziativa in questione seguirà essenzialmente cinque direttici: visite nelle carceri per verificare le condizioni di vita dei detenuti e quelle di lavoro degli agenti di Polizia Penitenziaria, incontri con i sindacati della stessa Polizia Penitenziaria, confronto con il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo per il rinnovo dei contratto collettivo del personale del corpo di Polizia Penitenziaria, impegno per un ampliamento del raggio di applicazione delle misure alternative alla detenzione e delle sanzioni sostitutive delle pene detentive, istituzione di un apposita sottocommissione per la esecuzione delle pene in seno al Dipartimento Giustizia di Forza Italia. "Per un partito di ispirazione liberale e garantista come il nostro - fa sapere Giovanni Beverini, responsabile del Dipartimento Giustizia di Forza Italia per la Regione Liguria - la pena non può rappresentare una vendetta sociale ne’, come recita la nostra Costituzione, può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Il DL Carceri, appena varato dal governo, va nelle giusta direzione ma occorre fare di più. I 60 suicidi che, nell’anno in corso, hanno funestato i nostri istituti di pena rappresentano un monito al quale non possiamo, in alcun modo, sottrarci".

Nel quadro dell’iniziativa “Un’estate in carcere”, si recheranno, nelle prossime settimane, presso le nostre Case Circondariali di Pontedecimo e di Marassi, lo stesso Beverini, il deputato di Forza Italia Roberto Bagnasco ed il Consigliere Regionale Claudio Muzio.