Liguria al Roots-IN di Matera: promozione del turismo delle radici

La Regione Liguria prende parte a Roots-IN International Exchange, la Borsa Internazionale del Turismo delle Origini in corso a Matera, evento unico in Italia dedicato al turismo delle radici, settore in crescita che valorizza i legami familiari e culturali degli italiani nel mondo con i loro territori di provenienza.

Attraverso Agenzia in Liguria, la regione è presente con uno stand istituzionale volto a promuovere esperienze autentiche, tradizioni, borghi e quel patrimonio identitario che rappresenta l’anima del territorio ligure. Accanto allo stand regionale partecipano anche Oasi srl e Son’io Liguria ETS, realtà attive nello sviluppo di progetti esperienziali e nella riscoperta delle culture locali.

L’edizione 2025 della manifestazione ospita oltre 70 buyer internazionali e propone workshop B2B e momenti di approfondimento rivolti agli operatori del settore. L’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, ha sottolineato la continuità dell’impegno avviato nel 2024, Anno del Turismo delle Radici, e ha evidenziato la crescita dei visitatori provenienti da Paesi storicamente legati all’emigrazione ligure: nei primi sette mesi dell’anno +5,20% dall’Argentina e +1,01% dal Brasile.

Secondo dati del ministero degli Affari Esteri, tra i principali Paesi di provenienza dei turisti delle radici figurano Germania, Svizzera, Francia, Stati Uniti, Canada, Argentina e Australia. La presenza della Liguria a Roots-IN ribadisce la volontà di promuovere un turismo sostenibile e autentico, capace di rafforzare il legame tra viaggiatori e territori della memoria, contribuendo così allo sviluppo economico e culturale locale.

