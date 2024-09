Letizia Moratti (Fi) a Genova: "Bucci è cio' di cui la Liguria ha bisogno oggi. Infrastrutture sono la sfida cruciale"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ospite a Genova, relatrice al convegno organizzato da Forza Italia sulle politiche del Mediterraneo: Letizia Moratti, presidente della Consulta per Forza Italia, tocca il tema della candidatura di Marco Bucci per il centrodestra, della prossima campagna elettorale e delle sfide per la Liguria

"Marco Bucci è una personalità di alto profilo con competenze manageriali, organizzative e visione politica. Cio' di cui ha bisogno oggi la Liguria, una regione che ha grandi sfide e grandi opportunità, puo' essere una porta tra l'Europa e il Mediterraneo" - dichiara Moratti

Sulla campagna elettorale: “Penso che questa campagna elettorale debba essere condotta pensando ai contenuti, quindi credo che le persone e tutti i cittadini vogliano sapere quali sono i programmi del centrodestra e noi faremo così, come oggi, ci concentreremo sui programmi per far capire per che cosa votare e per chi votare”.





“Come centrodestra abbiamo un programma molto chiaro di rilancio della Liguria e questo è quello che credo interessi - aggiunge l’europarlamentare di FI - perché ogni percorso politico deve essere riconoscibile. Io mi limito alla nostra, mi auguro che anche le altre abbiano programmi ma devo dire che mi pare ci siano forte contraddizioni all’interno del centrosinistra: non so come possano Renzi e Calenda appoggiare la coalizione di centrosinistra. L’importante però è che i cittadini sappiano per che cosa votare e per chi votare”.