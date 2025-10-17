Economia

Leonardo riacquista proprie azioni per supportare i piani di diffusione del capitale

di Stefano Rissetto

Attualmente Leonardo possiede 624.723 azioni proprie, equivalenti a poco meno dello 0,11% del capitale

Il gruppo Leonardo avvia un programma per l'acquisto di 600mila azioni proprie, pari a oltre lo 0,1% del capitale.

Leonardo ha annunciato l’avvio di un programma di riacquisto fino a 600.000 azioni proprie, in linea con quanto approvato dall’assemblea degli azionisti del 25 maggio.

L’operazione, che interessa oltre lo 0,1% del capitale sociale, è finalizzata a sostenere i piani di incentivazione a lungo termine e di azionariato diffuso già attivi, oltre a possibili iniziative future.

Attualmente Leonardo possiede 624.723 azioni proprie, equivalenti a poco meno dello 0,11% del capitale.

