Leonardo riacquista proprie azioni per supportare i piani di diffusione del capitale
di Stefano Rissetto
Attualmente Leonardo possiede 624.723 azioni proprie, equivalenti a poco meno dello 0,11% del capitale
Il gruppo Leonardo avvia un programma per l'acquisto di 600mila azioni proprie, pari a oltre lo 0,1% del capitale.
Leonardo ha annunciato l’avvio di un programma di riacquisto fino a 600.000 azioni proprie, in linea con quanto approvato dall’assemblea degli azionisti del 25 maggio.
L’operazione, che interessa oltre lo 0,1% del capitale sociale, è finalizzata a sostenere i piani di incentivazione a lungo termine e di azionariato diffuso già attivi, oltre a possibili iniziative future.
Attualmente Leonardo possiede 624.723 azioni proprie, equivalenti a poco meno dello 0,11% del capitale.
