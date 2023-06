Lega: lo stop UE alla pesca a strascico fa male all'ambiente

"Il piano d'azione della Commissione Europea per l'abolizione della pesca a strascico fa male all'ambiente: troveremmo sempre più sulle nostre tavole pesce proveniente da altri continenti, dove non ci sono regole e la risorsa ittica non è tutelata". Lo ha detto l'europarlamentare Marco Campomenosi (Lega), oggi in piazza a Genova con il consigliere regionale Alessio Piana (Lega) per partecipare alla manifestazione di protesta organizzata dalle marinerie liguri contro il piano europeo di abolizione della pesca a strascico.

"Se il piano entrasse in vigore sarebbe un po' come delocalizzare senza regole la 'non tutela' delle risorse - ha detto Campomenosi -. E' quello che stiamo cercando di far comprendere alla Commissione europea, anche perché i pescatori italiani sono i primi ad aver supportato in questi anni le politiche di contenimento della pesca per la necessità di avere una pesca più sostenibile. Lo hanno fatto seguendo le regole. Oggi - ha concluso - meritano di essere accompagnati, non bastonati".