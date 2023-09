Lega, il ritorno (pubblico) di Biasotti: in prima fila al congresso regionale. Sarà "consigliere" del partito sui temi del porto

C'era anche Sandro Biasotti, ex presidente della Regione Liguria ed ex parlamentare, al congresso regionale della Lega, che si è tenuto ai Magazzini del Cotone. Biasotti, seduto in prima fila nella Sala Grecale, ha assistito ai vari interventi, tra cui quello del segretario federale del partito, Matteo Salvini.

In sala anche Giovanni Toti, attuale presidente della Regione, e il sindaco di Genova Marco Bucci, entrambi a capo di coalizioni in cui la Lega è presente.

Biasotti, invece, ha trascorsi in politica da indipendente candidato da Forza Italia alla guida della Liguria (dove mantenne l'incarico di governatore dal 2000 al 2005) e poi in Forza Italia da deputato prima e senatore poi. Concluse il suo mandato a Palazzo Madama nel gruppo misto sotto l'insegna di "Italia al Centro", il movimento di Toti poi confluito in Noi Moderati e nel centrodestra. Proprio con il simbolo di Noi Moderati è stato candidato all'uninominale alla Camera nel collegio Liguria-3, dove è stato sconfitto per circa 1200 voti da Luca Pastorino, indipendente di centrosinistra da poco rientrato nel Pd.

Poi un periodo di riflessione lontano dalla politica, pur mantenendo contatti diretti con il presidente della Regione Toti e il sindaco di Genova Bucci. Così come con il viceministro e segretario regionale della Lega Edoardo Rixi, che lo ha invitato al congresso, ricevendo un convinto sì.

Una candidatura in vista? Al momento sembra possibile escluderlo, in futuro c'è chi dice "mai dire mai". Sicuramente ricoprirà, per ora, un ruolo da "consigliere" sui temi della portualità, che conosce molto bene viste le sue esperienze imprenditoriali.