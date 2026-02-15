Le pagelle di Sampdoria - Padova: Begic e Brunori ancora decisivi. Convincono Viti e Di Pardo, passo indietro per Cicconi
di Claudio Baffico
MARTINELLI 6,5: salva il risultato sulla punizione di Barreca. Per il resto, pochissimi interventi di ordinaria amministrazione.
HADZIKADUNIC 6:partita senza sbavature. Concede poco agli avversari, dimostrandosi attento.
ABDILGAARD 6: anche la sua è una prestazione positiva. Rischia poco, vincendo il duello con il diretto avversario.
VITI 6,5: sicuro e puntuale, fa della struttura fisica e della lettura delle situazioni i suoi punti di forza.
DI PARDO 6,5: altra gara convincente. Ogni partita che passa si prende sempre più responsabilità. Prezioso anche in fase di spinta.
RICCI 5,5: svolge il compitino senza strafare. Rischia nel finale di tempo, quando un passaggio di Martinelli viene quasi intercettato da un avversario.
(CONTI 6): la sua energia consente alla Samp di respirare in un momento difficile.
HENDERSON 6: gioca con più lucidità ed intensità, uscendo spesso vincitore dai duelli in campo.
CICCONI 5,5: passo indietro sia sotto il profilo dell'attenzione che della precisione. Si fa saltare troppo facilmente da Silva in una delle azioni più pericolose della ripresa.
PIERINI 6: dispiace per il suo infortunio che lo estromette dalla lotta troppo presto. Fino a quel momento non combina granché ma si fa trovare presente.
(CHERUBINI 6): giocatore frizzante e imprevedibile, stenta a trovare la giocata decisiva. Dà sempre l'impressione di poter incidere.
BEGIC 6,5: ancora una volta determinante, procurandosi il rigore decisivo. Qualche altra giocata, ma calcia poco in porta.
(PAFUNDI SV)
BRUNORI 7: imbecca Begic in occasione dell'azione del rigore, e poi lo trasforma:
(SOLERI SV)
