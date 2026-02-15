Sport

Le pagelle di Sampdoria - Padova: Begic e Brunori ancora decisivi. Convincono Viti e Di Pardo, passo indietro per Cicconi

di Claudio Baffico

MARTINELLI 6,5: salva il risultato sulla punizione di Barreca. Per il resto, pochissimi interventi di ordinaria amministrazione.

HADZIKADUNIC 6:partita senza sbavature. Concede poco agli avversari, dimostrandosi attento.

ABDILGAARD 6: anche la sua è una prestazione positiva. Rischia poco, vincendo il duello con il diretto avversario.

VITI 6,5: sicuro e puntuale, fa della struttura fisica e della lettura delle situazioni i suoi punti di forza.

DI PARDO 6,5: altra gara convincente. Ogni partita che passa si prende sempre più responsabilità. Prezioso anche in fase di spinta.

RICCI 5,5: svolge il compitino senza strafare. Rischia nel finale di tempo, quando un passaggio di Martinelli viene quasi intercettato da un avversario.

(CONTI 6): la sua energia consente alla Samp di respirare in un momento difficile.

HENDERSON 6: gioca con più lucidità ed intensità, uscendo spesso vincitore dai duelli in campo.

CICCONI 5,5: passo indietro sia sotto il profilo dell'attenzione che della precisione. Si fa saltare troppo facilmente da Silva in una delle azioni più pericolose della ripresa.

PIERINI 6: dispiace per il suo infortunio che lo estromette dalla lotta troppo presto. Fino a quel momento non combina granché ma si fa trovare presente.

(CHERUBINI 6): giocatore frizzante e imprevedibile, stenta a trovare la giocata decisiva. Dà sempre l'impressione di poter incidere.

BEGIC 6,5: ancora una volta determinante, procurandosi il rigore decisivo. Qualche altra giocata, ma calcia poco in porta.

(PAFUNDI SV)

BRUNORI 7: imbecca Begic in occasione dell'azione del rigore, e poi lo trasforma:

(SOLERI SV)

