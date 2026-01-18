Le pagelle di Parma - Genoa: difesa ermetica, Ostigard le prende tutte. A Colombo manca solo il gol

LEALI 6,5: non viene bersagliato, ma in un intervento per tempo è attento. Bene anche nelle uscite alte.

MARCANDALLI 6,5: progressi continui. Acquisisce sicurezza e mestiere. Più coraggioso in fase di spinta.

OSTIGARD 7: annulla Pellegrino, giganteggia di testa e non si fa condizionare dal cartellino giallo rimediato nel primo tempo.

VASQUEZ 6,5: ha dalla sua la tempestività e il senso dell'anticipo. Prova anche a interpretare il ruolo di regista arretrato, con risultati alterni.

SABELLI 6: solita garra, per un giocatore utile per impegno e temperamento. Ma anche a livello di prestazione, considerando i pochi minuti giocati in stagione, fornisce un apporto significativo.

(Masini sv)

ELLERTSSON 6,5: nel primo tempo è probabilmente il migliore. Ispirato in due circostanze in passaggi filtranti (mette Colombo a tu per tu con Corvi), cala nella ripresa, e non è lucido in due contropiedi che avrebbero meritato miglior sorte.

FRENDRUP 6,5: corre e tampona come ai bei tempi, anche se quella strapotenza che lo rendeva padrone indiscusso del centrocampo, si è un po' affievolita. In ripresa.

MALINOVSKYI 6: viene ben controllato, e si fa notare solo ad intermittenza. Si vede che vuole incidere, ma a volte le intenzioni non sono supportate dai fatti. Non sfrutta l'arma dei tiri dalla distanza.

(Messias sv)

MARTIN 6: partita onesta, sufficiente Piede un po' meno caldo su cross e corner.

VITINHA 6: non ripete la prestazione a cui ci ha abituato, sbaglia qualche appoggio di troppo e cerca di conquistarsi falli in maniera piuttosto confusionaria piuttosto che servire il compagno di turno. Vicino al gol su punizione, lascia un po' troppo isolato Colombo.

(Ekhator sv)

COLOMBO 6,5: solo un grande Corvi gli nega il quarto gol nelle ultime quattro partite. In entrambe le circostanze tarda il tempo di battuta, ma per tutta la sua gara impegna l'intera retroguardia avversaria.(Nuredini sv)

DE ROSSI 6,5: due cleen sheet consecutivi non si vedevano da dicembre 2024 (contro Torino e Milan). La squadra ha identità e crede in quello che fa. Il merito è da attribuire a questo signore in panchina.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.

Galleria