Lavoro portuale, Filt Cgil rilancia: “Le Compagnie restano centrali per il futuro dei porti”

Il futuro del lavoro portuale passa dalla centralità delle Compagnie e dalla tutela del pool di manodopera previsto dall’articolo 17. È questo il messaggio emerso dal convegno nazionale organizzato a Genova dalla Filt Cgil, intitolato “Lavoro portuale, bene comune. L’importanza dell’articolo 17”.

A sottolinearlo è stato il segretario generale Stefano Malorgio, che ha evidenziato la necessità di riportare il lavoro al centro del dibattito sulle riforme portuali: “Di lavoro portuale si parla troppo poco. I progetti di riforma dei porti non affrontano adeguatamente questo tema, mentre è fondamentale per il futuro del settore”.

Secondo la Filt Cgil, il sistema portuale italiano deve affrontare sfide cruciali, a partire dal ricambio generazionale, dalla formazione e dalla sicurezza, fino all’impatto delle nuove tecnologie e alla ricerca di un equilibrio tra flessibilità e diritti dei lavoratori.

Il convegno ha visto l’introduzione del segretario nazionale Eugenio Stanziale e l’analisi tecnica di Andrea Appettecchia, responsabile dell’Osservatorio Logistica e Trasporto Merci di Isfort. Al centro dell’iniziativa una tavola rotonda dedicata all’articolo 17 della legge 84/94, considerato un pilastro per garantire lavoro, diritti e competitività nei porti italiani.

Al dibattito hanno partecipato, tra gli altri, Antonio Benvenuti della Culmv “Paride Batini”, Luca Grilli (ANCIP), Alessandro Ferrari (Assiterminal Uniport) e Agostino Gallozzi (Assologistica), con il coordinamento del giornalista Alberto Ghiara.

Presenti anche rappresentanti delle istituzioni e del settore portuale, tra cui l’ammiraglio Antonio Ranieri, l’assessore regionale Alessio Piana, la sindaca di Genova Silvia Salis, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli, il presidente di Assoporti Roberto Petri e il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi.

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