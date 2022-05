Lavoro, Dello Strologo: "Grosso problema sociale. Dovrebbe allarmare chi amministra una cosa pubblica"

di Redazione

"Ho visto grande passione per una situazione che sta preoccupando non solo Genova, ma tutto il Paese"

"Ho partecipato a un convegno organizzato da 'Sinistra Italiana' dedicato al lavoro, ho visto grande passione per una situazione che sta preoccupando non solo Genova, ma tutto il Paese, perché tutte le categorie legate al lavoro hanno problemi. E per tutte le categorie intendo sia chi il lavoro lo ha, per non lo ha e anche i pensionati. E' un grosso problema sociale che dovrebbe allarmare chiunque amministri una cosa pubblica", così il candidato sindaco Ariel Dello Strologo aggiungendo: "Ho visto una rabbia forte che punta a superare le avversità".

"Sono giorni intensi - continua il candidato sindaco - pieni di momenti importanti. Ieri con il Presidente della Camera Roberto Fico abbiamo girato al città per ore, questo ci ha permesso di parlare con i cittadini di tre quartieri: Lagaccio, Oregina e Centro. Abbiamo parlato di quanto Genova e Napoli siano simili nelle ricchezze, nell'umanità e anche nelle difficiolà nel gestire quartieri complessi, come il centro storico da noi e i quartieri spoagnoli da loro".