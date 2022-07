Lavagna, ritrovato vivo il 91enne scomparso da tre giorni: era caduto nel bosco

di Edoardo Cozza

Mercoledì si erano perse le tracce dell'uomo, caduto in una zona impervia nella frazione di Santa Giulia: era spossato, disidratato e non poteva muoversi

Scomparso da casa mercoledì sera, è stato ritrovato vivo questa mattina Antonio Musico, 91 anni di Lavagna (Genova): ha trascorso tre notti all'addiaccio in un bosco dopo essere caduto in una zona impervia nella frazione di Santa Giulia, sulle alture della cittadina turistica. L'uomo è stato trovato spossato e disidratato e con una lieve ferita alla testa.

Per il recupero è stato impiegato un elicottero mentre per raggiungerlo sono stati tagliati alcuni arbusti. Musico infatti era ruzzolato sotto grandi alberi che avevano impedito ai droni di individuarlo. Per precauzione, in codice giallo, l'anziano è stato consegnato alle cure dei medici dell'ospedale.