Lavagna, fiamme sul tir che trasporta Gpl sull'autostrada A12

di Marco Innocenti

L'incendio è partito dal motore e non è arrivato a minacciare il carico, altamente infiammabile

Intervento impegnativo per i vigili del fuoco di Chiavari, impegnati a spegnere l'incendio di un mezzo pesante lungo l'autostrada A12. Il tir, una cisterna per il trasporto del Gpl, ha preso fuoco intorno alle 21.30 di ieri sera, poco dopo il casello di Lavagna, in direzione di Genova. Per fortuna le fiamme, sviluppatesi dal motore del mezzo, hanno aggredito solo la motrice dell'autoarticolato. Questo ha permesso all'autista e ai pompieri di spegnere l'incendio prima che le fiamme arrivassero a minacciare il carico, altamente infiammabile.

L'autostrada è rimasta transitabile ma solo ad una corsia, per poi essere riaperta una volta terminato l'intervento di bonifica e di rimozione dell'autocisterna.