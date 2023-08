Lavagna, dal PNRR oltre 2milioni di euro per il risanamento del territorio: i progetti riguarderanno sia mare che collina

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il comune di Lavagna ha presentato questa mattina alla stampa le opere a difesa della costa finanziate per oltre due milioni di euro, ottenuti in parte da Regione Liguria e in parte dai contributi del Pnrr.

“L’amministrazione comunale è stata oggetto del finanziamento di due milioni e 500 mila euro per interventi a difesa del territorio, cosa fondamentale visto i quotidiani effetti del cambiamento climatico sotto gli occhi di tutti. Ci rende particolarmente orgogliosi presentare in questo nostro mandato il completamento e l’inizio degli interventi -ha dichiarato il sindaco, Gian Alberto Mangiante -. Si tratta di un piano di finanziamento programmato. Il primo finanz proviene da Regione Liguria per un milione e 850 mila euro: riguarda la prima cella (dai bagni Il Cigno) che quindi impatta sulla nostra passeggiata. Consegue ad una attività di studio che ha confrontato la mareggiata del 2018 su Lavagna e quella del 2000 su Rapallo: si è accertato che la mareggiata si verifica quando il Libeccio gira sul nostro golfo diventanto Scirocco. L’intervento consiste nella realizzazione di una diga soffolta, cioè sotto il mare, che consente di rompere la forza delle onde nel loro impatto sulla spiaggia. Sarà completato entro la prossima estate. Possiamo dire che abbiamo non solo un incremento ma una messa in sicurezza delle spiagge. Fondamentali anche i quattro contributi del Pnrr: interventi per gli alberi fluviali sui rivi presso le stazioni di Cavi e Lavagna, necessariamente a posteriori perché l’evento è così sproporzionato e inusitato, come quello dell’agosto scorso, che l’attivita di prevenzione risulta nulla, talvolta in assenza di allerta; interventi sui percorsi escursionistici e sui sentieri comunali in collina; interventi di aggiustamento a mare sul litorale Lavagna -Cavi; interventi in via Alto Marino. Necessario plauso agli uffici perché, nonostante carenza del personale, hanno portato avanti e porteranno avanti il completamento dei quattro contributi Pnrr che comporteranno un ulteriore elemento di difesa del nostro territorio”.