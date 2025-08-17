La Virtus Entella sfiora l'impresa, il Cagliari passa il turno solo ai rigori

Sport

Con l'1-1 nei tempi regolamentari, i liguri portano i sardi ai tiri dal dischetto

La Virtus Entella sfiora l'impresa in Coppa Italia uscendo dalla competizione soltanto ai calci di rigore, dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari contro il Cagliari.

I sardi si portano in vantaggio poco prima dell'intervallo con Piccoli, poi nel finale di secondo tempo conquistano un calcio dirigore sprecato da Mina. Proprio sull'azione successiva arriva il pareggiodei liguri, grazie all'autogol di Deiola.

Si arriva così ai tiri dal dischetto: per il Cagliari sbaglia Adopo, ma i biancocelesti commettono due errori decisivi con Karic e Marconi. Si chiude così il percorso della Virtus in Coppa Italia, nel primo turno di Serie B se la vedrà con la Juve Stabia sabato 23 agosto

