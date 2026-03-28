La tradizione dell'intreccio delle palme: l'oratorio Mornese fa scuola
di Claudio Baffico
L'oratorio mornese a Monleone di Cicagna si caratterizza per numerose iniziative. Tra queste, l'intreccio delle palme, portato avanti da anni e diventata ormai una delle caratteristiche della realtà della Valfontanabuona. Grazie alla presidentessa Rita Peirano e alle sue collaboratrici, Telenord ha portato nelle case dei liguri questa pratica, insegnando, passo per passo, come creare una palma e renderla unica, a seconda del gusto e delle esigenze. Una visita che ha permesso di conoscere un contesto davvero unico e lodevole, dove il tempo sembra essersi fermato.
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