La tradizione dell'intreccio delle palme: l'oratorio Mornese fa scuola

L'oratorio mornese a Monleone di Cicagna si caratterizza per numerose iniziative. Tra queste, l'intreccio delle palme, portato avanti da anni e diventata ormai una delle caratteristiche della realtà della Valfontanabuona. Grazie alla presidentessa Rita Peirano e alle sue collaboratrici, Telenord ha portato nelle case dei liguri questa pratica, insegnando, passo per passo, come creare una palma e renderla unica, a seconda del gusto e delle esigenze. Una visita che ha permesso di conoscere un contesto davvero unico e lodevole, dove il tempo sembra essersi fermato.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.