La Spezia: ubriaco guida carro funebre e provoca incidente, patente ritirata

Provoca un incidente e risulta positivo all'alcoltest, ma il mezzo che stava conducendo non era uno qualunque, bensì un carro funebre. È finito nei guai alla Spezia un lavoratore delle pompe funebri, che in quel momento non stava trasportando alcuna salma.

Il sessantenne è stato sottoposto ai controlli da parte della polizia municipale della Spezia ed è risultato avere un tasso alcolemico di 1,34 grammi su litro, oltre il doppio del consentito per conducenti non professionali, mentre nel suo caso il tasso doveva essere pari a zero. Perciò i vigili gli hanno ritirato la patente di guida, è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria ed è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza.

L'incidente si è verificato nella notte in centro città all'incrocio tra via Doria e via XXIV Maggio. Secondo gli accertamenti della polizia locale il carro funebre che si stava recando a Sarzana ha tamponato uno scooter, guidato da una ragazza, la quale si era fermata all'altezza di un attraversamento pedonale per lasciar passare alcune persone a piedi. La ragazza ha riportato lesioni non gravi.