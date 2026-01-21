La Spezia, tentano di rapinare un pizzaiolo: due giovani arrestati

Due giovani, una ragazza e un ragazzo, sono stati arrestati dalla polizia della Spezia dopo aver tentato di rapinare dell'incasso un pizzaiolo che stava rincasando. E' successo in via Veneto. I due, con il volto coperto, dopo avere aperto la portiera dell'auto, hanno tentato di far scendere l'uomo alla guida. Nel tentativo di scappare, il pizzaiolo ha cercato di ripartire in auto ed è riuscito ad allertare il 112.

I poliziotti, arrivati immediatamente, hanno bloccato con difficoltà i due e uno degli agenti è rimasto leggermente ferito. Sotto choc il pizzaiolo che è stato portato in ospedale per le cure del caso. I due ragazzi sono stati arrestati per tentata rapina aggravata e per la resistenza e le lesioni a pubblico ufficiale.

