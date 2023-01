La Spezia, Stefania Pucciarelli nuovo segretario provinciale della Lega

Stefania Pucciarelli, senatrice della Lega, è il nuovo segretario provincia della Lega alla Spezia. A darne notizia è il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, segretario regionale del Partito: "In un clima ottimo, si sono sfidati due candidati capaci come Stefania Pucciarelli e Diego Perfigli. Complimenti a entrambi i candidati per il clima di rispetto reciproco in cui si è svolto il congresso. Due persone capaci che dimostrano la maturità della Lega in un territorio prossimo a importanti sfide amministrative. Insieme ai componenti del consiglio direttivo, Stefania Pucciarelli, nuovo segretario della provincia della Spezia sarà sicuramente capace di rilanciare la Lega in un territorio per noi importante. Un grande ringraziamento anche ai tanti militanti che hanno riempito la Sala della Repubblica a Sarzana in un sabato di gennaio”.