La Spezia, Sommovigo (Centrosinistra) a Telenord: "Voglio una città aperta e generosa"

di Redazione

La candidata sindaca ha illustrato progetti e intenzioni. "Un assessore alla Sanità che segua da vicino tutta la materia. Cultura al primo posto, il sogno di un Museo del Mre"

Piera Sommovigo, candidata sindaca del Centrosinistra al Comune di La Spezia, è stata ospite di Tiro Incrociato a Telenord.

Sommovigo ha raccontato le sue intenzioni nel caso in cui venisse eletta. "Voglio La Spezia aperta e generosa. Una città nella quale si crei una rete fra i soggetti gli operatori e le istituzioni". Fra i suoi intendimenti, uno abbastanza particolare. "Se vincerò, nominerò un assessore alla Sanità. Lo so che quella è materia regionale, ma io voglio una persona che controlli tutti gli atti sull'argomento e che sia in grado di fare da tramite con la Regione".

Altro punto importante quello dell'Arsenale, un patrimonio da restituire almeno parzialmente alla città. Altro punto fermo del suo programma, quello della Cultura. "A La Spezia ci sono musei straordinari - dice - che in pochi conoscono e che meritano di essere adeguatamente valorizzati. E poi mi piacerebbe allestire anche qui un Museo del Mare, perché il mare è profondamente connaturato alla nostra storia".

Una città che sappia anche accogliere i turisti. "Per il momento i turisti passano da La Spezia verso le Cinque Terre, ma non si fermano. ed è un peccato, bisogna veramente trovare il modo che scoprano la nostra città"