Spezia, Piera Sommovigo accetta la candidatura: "Pronti a coinvolgere anche altre esperienze"

di Marco Innocenti

"L'obiettivo è costruire un progetto di città per i prossimi dieci anni, con un'idea di città diversa da quella attuale"

Piera Sommovigo accetta ufficialmente la candidatura a sindaco della Spezia per il centrosinistra. "Da domani - scrive in una nota - sarò al lavoro per costruire il progetto di città dei prossimi dieci anni e lo voglio fare con tutte quelle persone che in questi giorni mi stanno attestando il loro sostegno ma il mio impegno sarà ancora maggiore per convincere tutti gli indecisi che comunque vogliono costruire un’idea di città diversa da quella attuale. Per fare questo ho bisogno di tutte le energie della nostra comunità che sono molte e che in questi anni spesso non sono state valorizzate".

"Ho colto da subito con grande favore il fatto che intorno al mio nome ci sia stata un’ampia convergenza di forze politiche e associative - aggiunge - ma sono convinta che dobbiamo essere capaci di coinvolgere anche altre esperienze non per rispondere a vecchi schemi politicistici ma per non disperdere nessuna energia utile alla trasformazione della città".

"Voglio partire dai problemi principali che preoccupano i nostri concittadini: sanità, ambiente, lavoro e sviluppo sono solo i primi punti dell’agenda politica che voglio costruire con tutti. Avvierò incontri nei quartieri, con le associazioni, con le organizzazioni sindacali e datoriali perché credo nel confronto e nel lavoro di squadra, che è ciò che conta per me. L’impegno sarà gravoso ma l’entusiasmo riscontrato in queste ore mi fanno capire che non sarò sola. Insieme per la nostra città, insieme per un nuovo futuro".