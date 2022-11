La Spezia, rigassificatore di Panigaglia: il consiglio comunale si unisce contro il "truck loading" di GNL

No al "truck loading" di Gnl Italia per il rigassificafore di Panigaglia. È quanto deciso ieri sera dal consiglio comunale della Spezia, che ha votato a larga maggioranza un documento che impegna il sindaco e la giunta a portare avanti ogni iniziativa utile per opporsi al progetto che consisterebbe nel traghettamento, via mare su bettolina, di 28-54 autobotti (cariche di Gnl, gas naturale liquefatto, destinato all'autotrazione) al giorno da Panigaglia al porto della Spezia (Calata Malaspina).

L'ordine del giorno approvato è stato frutto di una complessa interlocuzione tra l'opposizione, che aveva proposto il tema augurandosi che il centrodestra si esprimesse in maniera unanime e contraria al progetto, e la maggioranza, in una riunione di minoranza allargata ai gruppi di maggioranza. Unico voto contrario è stato quello del consigliere appartenente al gruppo misto di maggioranza Fabio Cenerini, che ha rimarcato il contesto di emergenza energetica a livello nazionale, per cui si può andare oltre il fatto che il business plan sia calcolato su un'operatività di 24 anni (fino al 2048), ma non su altre cose: "È andata in scena la pagina dell'egoismo spezzino. La mia proposta è la modifica del punto di attracco, troppo vicino alla città: va cercata un'area più a est." L'obiettivo del documento è far sì che l'autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale possa rivedere il progetto, e sicuramente saranno depositate osservazioni in merito (essendoci tempo fino al 15 novembre) per impedire la concessione demaniale per questo servizio, il cui iter intanto procede al ministero.

I consiglieri di opposizione hanno precisato di non aver messo in discussione l'operatività del rigassificatore, ma sperano che l'Authority non proceda contro il parere del Comune, che ha fatto finalmente propria una posizione largamente diffusa nel golfo. Soddisfatto anche il sindaco Peracchini: "Soddisfazione per il voto a larghissima maggioranza. L'azione dell'amministrazione su questo tema è sempre stata coerente e chiara, senza ambiguità di sorta, ovvero sulla contrarietà a vedere passare le bettoline davanti al nostro molo e in Calata Malaspina e scaricare dei camion di fatto in centro città. Abbiamo ribadito la nostra coerenza anche in occasione di questo consiglio comunale straordinario e sono soddisfatto che finalmente l'opposizione abbia sposato pubblicamente la nostra posizione. Un risultato utile per tutta la città".