Porto, la nomina di Tursi scalda la politica. Il Pd teme un blitz, il centrodestra: "Parlateci di Doria"

"Dobbiamo fare come Marco Doria"? Prosegue lo scontro politico tra la Lista Bucci - Orgoglio Genova e il Partito Democratico sul tema della nomina del rappresentante del Comune di Genova all’interno del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale. Dopo le critiche mosse dai dem, la lista civica vicina al sindaco uscente ha risposto con toni polemici, rievocando scelte del passato e rilanciando la palla nel campo avversario.

Il Pd - I Dem temono che il centrodestra voglia forzare la mano sui tempi e nominare un rappresentante in tempi stretti, cioè prima delle elezioni del 25 maggio: "Auspichiamo che visto che non c’è stata alcuna fretta per proporre il Presidente, lasciando commissariato per 18 mesi il più importante posto italiano, adesso la destra non tenti una corsa contro il tempo per nominare il rappresentante del Comune di Genova nel comitato di gestione prima delle elezioni", hanno scritto in una nota i rappresentanti del Gruppo Pd in consiglio regionale.

Replica politica – “Il rappresentante del Comune? Lasciamo pure decidere al Pd – scrive la Lista Bucci –. Ci dicano se ritengano più opportuno procedere subito con la nomina, per permettere al nuovo presidente Matteo Paroli di lavorare con un Comitato di Gestione nel pieno delle sue funzioni, oppure se intendano seguire l’esempio dell’ex sindaco Marco Doria e suggerire un’autonomina del sindaco facente funzioni che duri tre anni, a prescindere dal risultato delle elezioni”.

Polemica – Il riferimento al passato amministrativo è esplicito, con una critica diretta alla scelta operata al termne dell'ultima amministrazione comunale di centrosinistra, quando l'ex sindaco Marco Doria decise - nonostante la sconfitta alle urne e il cambio di regolamentazione, che impediva ai Sindaci di essere nominati nel board dell'authority - di rimanere al suo posto fino a fine mandato. La Lista Bucci punta il dito contro quella che definisce una “lezione” che non può essere impartita da chi, a suo dire, “in fatto di poltrone distribuite, oggettivamente non può dare lezioni”.

Contesto – Il tema è diventato centrale dopo l’insediamento di Matteo Paroli alla guida dell’Autorità Portuale. La nomina del rappresentante comunale è un passaggio chiave per completare la composizione del Comitato di Gestione, organo essenziale per l’attività amministrativa e strategica dell’ente. Naturalmente il momento in cui la nomina sarà effettuata è cruciale, viste le imminenti elezioni: se Tursi opererà prima del voto sarà l'attuale amministrazione a indicare il rappresentante del comune, se invece si preferirà attendere la nomina sarà effettuata dalla maggioranza che uscirà a fine maggio dalle urne. Non un dettaglio, almeno su piano del peso politico.

