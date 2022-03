La Spezia, Orlando sul sindaco: "Candidato civico e coalizione larga. Presto il nome"

di Redazione

Il ministro del Lavoro detta la linea: "L'obiettivo deve essere quello di evitare quanto successe cinque anni fa, quando arrivammo spaccati al voto"

"Un candidato civico resta la strada maestra. Siamo alle battute finali, la situazione dovrebbe evolvere positivamente nell'arco dei prossimi giorni". Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando sulle elezioni amministrative alla Spezia, che vedono il centrosinistra nell'impasse per la scelta del candidato sindaco che rappresenti il centrosinistra.

"Non c'è un problema specifico - ha risposto Orlando a margine di un incontro sul Pnrr -. C'è una eterogeneità della coalizione che, non tanto per contenuti ma per storie, ha richiesto un supplemento. Vogliamo una coalizione larga ed è quindi stata necessaria qualche fatica in più. Oltre al fatto che lo schema della ricerca di un candidato civico resta la strada maestra, questo ha comportato uno sforzo di confronto con la società che crediamo possa dare frutti positivi".

Lo schema riproposto dal PD è lo stesso praticato a livello nazionale e regionale "con le declinazioni locali. Le forze del campo progressista più il civismo: è esattamente questo lo schema nazionale che terrà conto delle specificità di questa città".

Alla Spezia la coalizione vede al momento il fronte progressista e il Movimento 5 Stelle. Non ancora convocati al tavolo i membri del fronte riformista. L'obiettivo è arrivare alle urne con uno schieramento più unitario possibile, a differenza di 5 anni fa quando il centrosinistra si spaccò proponendo 5 candidati. "Ci sono le condizioni perché il centrosinistra questa volta ci arrivi con un grado di unità più alto, ci sono tutte le condizioni perché questo avvenga. Nelle ultime elezioni amministrative si presentò con 4 o 5 candidati, questo non si ripeterà".