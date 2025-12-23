La Spezia: muore camionista, fatale uscita di strada sull'Aurelia

Tragedia lungo la statale Aurelia, nel territorio comunale di Arcola, dove un autotrasportatore ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale. L'autoarticolato che stava guidando, carico di un escavatore, è uscito di strada in un tratto rettilineo, ribaltandosi su un fianco.

L’uomo è rimasto intrappolato nella cabina del mezzo e per estrarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea della Spezia, è deceduto alcune ore dopo.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell’incidente.

