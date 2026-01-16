La Spezia: morto lo studente 18enne accoltellato a scuola

È morto all’ospedale Sant’Andrea della Spezia lo studente di 18 anni accoltellato questa mattina all’interno dell’istituto scolastico Einaudi–Chiodo (ex professionale “Domenico Chiodo”). L’aggressione è avvenuta poco dopo le 11, tra i bagni della scuola e un’aula, e sarebbe stata compiuta da un altro studente, maggiorenne.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito al fianco con un coltello durante un alterco. Le ferite, che hanno interessato addome e milza, sono apparse subito gravissime. Soccorso sul posto dai volontari della Croce Rossa e dal personale del 118, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea e ricoverato in shock room. Nonostante un immediato intervento chirurgico d’urgenza, le sue condizioni sono peggiorate fino all’arresto cardiaco; vani i tentativi di salvarlo in sala operatoria.

La polizia della questura della Spezia ha fermato il presunto responsabile, uno studente di 19 anni, attualmente sotto interrogatorio. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente dell’episodio: dalle prime informazioni emergerebbe che tra i due ci fossero stati litigi anche nei giorni precedenti. Durante le indagini è stata recuperata l’arma utilizzata, un lungo coltello da cucina che l’aggressore avrebbe portato da casa.

Le forze dell’ordine stanno ascoltando numerosi testimoni, tra docenti e studenti, per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La scuola è sotto shock per quanto accaduto.

