La Spezia, la festa del 6 giugno per l'anniversario dell'Arma sarà aperta al pubblico

di Redazione

Sarà un manifestazione dal profilo sobrio nel rispetto delle vittime della pandemia

I Carabinieri tornano tra gli spezzini per festeggiare il 208° anniversario dalla fondazione dell'Arma. Come non succedeva da parecchi anni, la cerimonia di lunedì 6 giugno si terrà in un luogo pubblico aperto alla cittadinanza, i Giardini Pubblici presso la statua a Garibaldi.

"Sarà comunque un manifestazione dal profilo sobrio nel rispetto delle vittime della pandemia, ma è un segnale che ci è parso giusto trasmettere ai cittadini", ha spiegato il colonnello Matteo Gabelloni, comandante provinciale dei Carabinieri.

Sotto i vicini portici di Via Chiodo saranno inoltre esposte alcune divise storiche.